Fedez, la preoccupazione dell'ex amica: «Non sta bene per niente. Da quando si è lasciato con Chiara Ferragni...»

«Fedez adesso è un altro». Lo hanno detto tutti, ma il cambio del rapper è visibile anche a chi lo segue meno. A cominciare dalle vicende quotidiane, meno legate alla famiglia e ai figli Vittoria e Leone ormai usciti dai riflettori e più ad altre situazioni, come la presunta rissa con il personal trainer Cristiano Iovino che gli è valsa un'indagine dalla Procura di Milano.

L'addio con Chiara Ferragni e il cambio di vita

Molti dei fan del "vecchio" Fedez avevano benedetto l'addio con Chiara Ferragni. «Finalmente sei tornato quello dei tempi di Rozzano», gli dicevano. Dopo il matrimonio con l'influencer il rapper aveva ceramente cambiato registro. I due erano diventati un modello per molte giovani coppie. Il loro modo di fare gli era valso però anche molte critiche, soprattutto per l'esposizione continua dei figli. Poi, con l'esplosione del caso pandoro, è cambiato di nuovo tutto.

L'ex amica: non sta bene

Il settimanale Gente, parlando con alcune persone vicine al rapper, ha raccolto alcune voci riguardanti queste sue nuove frequentazioni. «Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti», ha dichiarato una "sua ex amica" rimasta anonima che poi ha aggiunto: «Prima J-Ax, poi Rovazzi e poi Luis Sal.

E poi ancora: «Possibile che non avesse pensato alle conseguenze? Ho un'unica spiegazione: non sta bene ma per davvero». Sul periodo che il rapper sta vivendo, chi lo conosce bene ha rivelato: «Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate».

