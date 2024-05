Mara Maionchi: «Tiziano Ferro pesava troppo, gli dissi di dimagrire per la sua salute. L'omosessualità? Lo spettacolo ha esigenze»

Mara Maionchi è tornata sul rapporto con Tiziano Ferro, dopo le dichiarazioni a Belve e la risposta dell'artista via social: «Avrei voluto mantenere un rapporto con Tiziano Ferro. Abbiamo fatto tanta fatica insieme. Mi sarebbe piaciuto ogni tanto un "ciao, come va?" oppure "Buon Natale". Forse non ci siamo capiti e mi dispiace. Ho raccontato la verità sulla riconoscenza, preferisco quella umana a quella economica», le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione di Eurovision Song Contest 2024.

Ha poi giustificato le accuse rivolte dall'articolo pubblicato da MowMag e ripostato da Tiziano Ferro in cui si alludevva al fatto che la produttrice avesse costretto il giovane cantante a dimagrire e a nascondere il suo orientamento sessuale: «Secondo me, non era giusto che un ragazzo così giovane pesasse così tanto. Non è salutare. Penso di avergli dato dei consigli buoni in buona fede. Le canzoni sono quelle che contano e lui aveva buone canzoni. Stesso discorso sull'omosessualità. Lo spettacolo ha qualche esigenza, ma qualche. Per forza, non ha fatto nulla»