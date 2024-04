Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta uno scoiattolo a Cesare, l'incontro al parco: «Me lo stavo portando a casa»

di Cristina Siciliano

Aurora Ramazzotti, versione mamma 2.0, continua a documentare la sua vita su Instagram. Molti dettagli della sua routine quotidiana sono cambiati da quando è nato il piccolo Cesare. Con la sua ironia però, la figlia di Eros e Michelle Hunziker restituisce un racconto trasparente di cosa significa essere genitori oggi. Aurora ha pubblicato un tenero video in un parco, a Milano, mentre cerca di mostrare per la prima volta uno scoiattolo a Cesare. La scena è tenerissima ed è molto naturale. «Guarda che impavido, di solito scappano gli scoiattoli. Hai visto Cesare?», dice Aurora al piccolo.

Il video

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una clip che la ritrae mentre tiene il piccolo Cesare sulle spalle e cerca di avvicinarsi allo scoiattolo lentamente. «Incontri in quel di Roh», scrive Aurora.

Cesare sulle spalle

Già nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti è stata la protagonista di una polemica social a causa di una foto al lago mentre tiene sulle spalle il piccolo Cesare. I follower subito hanno così pensato bene di alzare un polverone: «Occhio che se ti cade nel lago è un attimo». E naturalmente la risposta di Aurora non è tardata ad arrivare. «Volevo metterle qui su Instagram le foto ma poi ho pensato che non posto mai. Non fatemi pentire grazie». E poi conclude con la sua solita ironia: «Sapete cos'altro rischia di cadere?», riferendosi alle critiche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 20:46

