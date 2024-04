Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, la fame chiama al concerto di Annalisa. La soluzione che non ti aspetti

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono prese una serata libera dagli impegni e insieme hanno assistito al concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano. La cantante di "Sinceramente" ha letteralmente infuocato il palazzetto che era sold out e si è esibita anche insieme ad alcuni amici e colleghi come, ad esempio, La Rappresentate di Lista e Rose Villain. Aurora ha realizzato diversi video divertenti che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e uno, in particolare, ha attirato l'attenzione dei suoi milioni di fan.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha trascorso una serata all'insegna della musica insieme a mamma Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e la schiscetta

L'ultimo video pubblicato su Instagram da Aurora Ramazzotti mostra Michelle Hunziker che apre la schiscetta di plastica ed estrae una specie di piadina. La conduttrice ha un'espressione un po' perplessa e, prima di assaggiare il panino, guarda la figlia e ad alta voce chiede: «Ma cos'è?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 12:26

