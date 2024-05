Fedez si è aggravato, l'annuncio dello staff: «Situazione peggiore di quanto immaginato». Il mistero del ricovero

di Redazione Web

Ansia per la salute di Fedez. Le condizioni del rapper si sarebbero aggravate e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento.

Il mistero del ricovero

Non si ha al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. Il rapper, dopo aver confermato la sua presenza del programma di Cattelan, ha invece dovuto annullare la partecipazione «per motivi di salute». Di un presunto ricovero ha parlato inizialmente Fabrizio Corona, citando fonti vicine a Fedez. Dal suo entourage però nessuna conferma ufficiale. Lo scorso ottobre il cantante era stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Raccontando la sua esperienza aveva spiegato «ho perso metà del mio sangue, ero moribondo». «Avevo l’emocromo a 7, anziché a 14 - aveva detto ancora il rapper - Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere.

