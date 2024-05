Sarah Toscano vince Amici: «Punto a una collaborazione con Annalisa. Anna Pettinelli? Le ho dimostrato che aveva torto»

di Redazione Web

Sarah Toscano ha trionfato ad Amici 23. La cantante di Vigevano si gode la vittoria nel talent di Maria De Filippi, dal quale sono passate artiste che dominano la scena in Italia, come Annalisa, Emma Marrone ed Elodie. Dopo la vittoria «non ho dormito», racconta Sarah in un'intervista all'Adnkronos, dove ripercorre i momenti più belli di questi mesi all'interno del talent show di Canale 5.

Sarah Toscano, cosa ha detto

«Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Sono molto fiera di me e del percorso che ho fatto», ha detto Sarah. La lezione più grande che Sarah porta con sé è la forza di non lasciarsi intimidire e di insistere nonostante le difficoltà: «bisogna provare perché ci si può sempre rialzare».

E a chi ispirarsi Sarah ha le idee chiare: a livello internazionale c'è Dua Lipa mentre tra le artiste italiane «mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un'artista come lei».

Infine, il suo rapporto con le critiche: «mi sono servite» e anche le osservazioni talvolta dure di Anna Pettinelli che l'ha definita 'lolita' e 'bambolina', «mi hanno spronata a migliorarmi». «Quando ho vinto Anna Pettinelli è venuta da me, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'te lo sei meritata, hai fatto un percorso incredibile'. Lei, che durante il pomeridiano mi ha sempre criticato, alla fine si è complimentata con me. Sono felice: le ho dimostrato che aveva torto».

