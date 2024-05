«Mio marito mi ha tradita con la mia migliore amica durante l'addio al celibato: ecco come li ho scoperti»

di Redazione Web

La fiducia è alla base di tutti i rapporti, che si tratti di relazioni d'amicizia o d'amore romantico, e deve essere conquistata, guadagnata e mantenuta nel tempo. A parole sembrano tutti d'accordo al riguardo, ma nella realtà la questione è più complicata e troppo spesso le persone si trovano ad avere a che fare con lo spettro del tradimento, proprio come è successo a una donna australiana che ha raccontato la sua brutta esperienza tramite una lettera inviata al podcast "Everybody has a secret" ("Tutti hanno un segreto").

Dopo il matrimonio, la sposa ha scoperto che la sua amica da ormai vent'anni è andata a letto col marito durante la festa d'addio al celibato e ora non sa come gestire la terribile rivelazione.

Il tradimento con la migliore amica

Tutto è iniziato con un'inaspettata ammissione, un fulmine a ciel sereno: «La settimana scorsa la mia migliore amica mi ha rivelato di aver fatto sesso con mio marito alla festa d'addio al celibato - scrive la donna nella lettera inviata al podcast "Everybody has a secret" -.

Poi continua a raccontare, specificando il contesto della rivelazione: «Io e mio marito Tom siamo sposati da 18 mesi e non avevo la minima idea del fatto che ci fossero problemi nella nostra relazione e tanto meno pensavo che fosse capace di ingannarmi in questo modo». La migliore amica, Maddie, era damigella d'onore al matrimonio e le due erano unite da ormai vent'anni.

Tutto è cominciato con una serata tra amiche in cui era presente anche Maddie durante la quale erano finite a confrontare il rispettivo numero di partner: «Lei è fidanzata da tre anni, quindi sapevo che il suo numero non era cambiato. Eppure, quando è arrivato il suo turno, ha detto 19 anziché 18. L'ho subito corretta ma lei, un po' ubriaca, ha risposto "no, sono 19", e ha realizzato subito l'errore commesso perché ha immediatamente provato a correggersi».

La donna, inizialmente, pensava che il tentativo (mal riuscito) di correggere il numero fosse dovuto al fatto di nascondere il tradimento nei confronti del suo ragazzo, così ha preso da parte Maddie per non imbarazzarla e le ha detto che non la giudicava affatto per ciò che era successo: «A quel punto è scoppiata a piangere e io non capivo perché. Continuava a dire che era stato un errore. Io ero confusa, finché non ha ammesso che la persona con cui aveva tradito Jack era mio marito Tom. L'ho schiaffeggiata e me ne sono andata».

A quel punto, la donna ha collegato gli avvenimenti: «La notte dell'addio al celibato mi ricordo di averle chiesto di raggiungermi a casa perché ero in ansia ed evidentemente ha mentito perché mi ha detto che era impegnata e avrebbe dovuto lavorare. Vorrei saperne di più ma onestamente non credo di avere lo stomaco di parlarle ancora per chiedere dei dettagli. Maddie continua a chiamarmi e mandarmi messaggi, a chiedermi di perdonarla e, soprattutto, di non dire nulla al suo fidanzato. Io non ho risposto e non credo lo farò mai».

La donna spiega di aver avuto, fortunatamente, il supporto di tanti altri amici, tra cui qualcuno che la ospiterà quando a breve lascerà il marito, Tom, che al momento è fuori per un viaggio d'affari e ancora non sa nulla della rivelazione: «Certamente non taglierò i rapporti tramite telefono, quindi aspetterò che torni per confrontarlo e chiedere il divorzio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA