Matteo Salvini, ladri in casa del vicepremier nel quartiere Farnesina a Roma: hanno tentato di aprire la cassaforte

di Luisa Urbani

Ladri in azione questa notte a casa del ministro Matteo Salvini nel quartiere Farnesina a Roma. Approfittando del fatto che nell’abitazione non c’era nessuno, poco prima della mezzanotte, una banda di malviventi ancora da identificare sono riuscite a fare irruzione nell’appartamento del vice presidente del Consiglio. A contattare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini che, sentendo dei rumori sospetti e vedendo persone aggirarsi in zona, hanno chiamato il 112. Immediato l’intervento della polizia che ora indaga sull’accaduto.

Secondo le prime indiscrezioni i ladri avrebbero tentato di aprire la cassaforte, ma non ci sarebbero riusciti. Bisognerà ora capire se hanno rubato altri oggetti di valore custoditi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA