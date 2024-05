Auto sbanda e finisce contro il guardrail, neonata di sei mesi in coma farmacologico. Tutta la famiglia ricoverata

di Redazione web

Tragico incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di San Ferdinando di Puglia. Nell'incidente è rimasta ferita un'intera famiglia composta da papà, mamma e due figli di cinque anni e sei mesi. Proprio la neonata è quella che ha riportato il danno più grave, e si trova attualmente ricoverata in coma farmacologico in seguito a un trauma cranico all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è arrivata in elisoccorso.

L'incidente

L'incidente, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è avvenuto nella sera di domenica 19 maggio. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia originaria di Trani, per cause ancora da accertare, è finita contro il guardrail. Ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo anche il conducente dell'auto e la figlia maggiore, mentre la mamma delle bambine, che versa in condizioni più gravi, è stata ricoverata all'ospedale di Andria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 13:24

