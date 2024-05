Matilde Brandi in lacrime, proposta di matrimonio in diretta: «Arrivato nel mio momento più buio». Chi è il compagno Francesco Tafanelli

di Ida Di Grazia

«Francesco è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza». Lo aveva detto a Verissimo lo ha confermato in lacrime durante la diretta dell’Isola dei Famosi di domenica 19 maggio. Matilde Brandi ha ricevuto come sorpresa l’arrivo del suo compagno, Francesco Tafanelli, che le ha fatto una romantica proposta di matrimonio.

La proposta di nozze

Francesco Tafanelli è l’uomo che ha riportato la luce nella vita di Matilde Brandi, a fare da Cupido Manila Nazzaro anche lei fresca di nozze.

Matilde Brandi è al settimo cielo: «Se me lo posso permettere mi tratta da principessa finalmente». Ed è qui che Francesco le fa la proposta di matrimonio: «Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante…quello bianco come il riso».

Chi è Francesco Tafanelli

Imprenditore napoletano, Francesco Tafanelli ha 53 anni. A gennaio 2023 i due sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro relazione. L’attrice era reduce dalla fine della sua storia trovagliata e dolorosa con Marco Costantini, da cui nel 2006 ha avuto le figlie gemelle Sofia e Aurora. Leggendo la bio sul suo profilo instagram Francesco è un sales manager per Pronovia e White Sposa Magazine. Quindi di abiti bianchi se ne intende.

