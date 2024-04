Michelle Hunziker nonna dolcissima, la colazione con il nipotino Cesare: «Pagnottelle dolci»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha più volte dichiarato che quando trascorre del tempo insieme al suo adorato nipotino Cesare è semplicemente la donna più felice del mondo. Il bambino di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza è un'esplosione di gioia e felicità e, proprio questa mattina, era a casa della nonna che non ha resistito e ha postato una tenera storia sul proprio profilo Instagram. Michelle, poi, ha anche ricordato i vecchi tempi in cui era adolescente e i balli lenti andavano fortissimo.

Michelle Hunziker con Cesare

Michelle Hunziker ha sempre rispettato il volere di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza, ovvero, non esporre mai sui social il piccolo Cesare. Effettivamente, da quando è nato, il viso del bambino non è mai apparso in nessun post e tantomeno nelle storie della mamma influencer. Aurora, infatti, desidera proteggere il figlio dal mondo dei social. Perciò, nella recente storia pubblicata da Michelle si vedono solamente le manine del bambino che sono tenere e paffute. La nonna, che davanti a lui si scioglie, ha scritto: «Colazione con pagnottelle dolci».

In varie interviste, Michelle ha dichiarato che essere nonna è una gioia immensa perché ti godi i bambini senza tutti i timori che hanno invece i genitori.

Michelle Hunziker e i balli lenti

Nella storia successiva, poi, Michelle Hunziker riprende una cassa stereo dalla quale esce la musica e sul quale schermo si legge il nome di Lionel Richie.

