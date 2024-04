Michelle Hunziker atterra a Zurigo e trova la neve: «Primavera svizzera». Ed è subito april-gennaio

di Redazione web

Michelle Hunziker è volata in Svizzera, più precisamente a Zurigo, per alcuni impegni di lavoro. Questa sera, infatti, la conduttrice svizzera parteciperà a un gala esclusivo organizzato in occasione dell'evento intitolato Das Zelt. La mamma di Aurora Ramazzotti indossa un abito nero, lungo e molto attillato che mette in risalto il suo fisico tonico e allenato. In una delle sue recenti storie, ha mostrato che il meteo in Svizzera non fa di certo pensare alla primavera.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui un suo collaboratore riprende la nevicata in atto fuori dal suo camerino. La conduttrice svizzera si affaccia alla finestra e sorridendo dice: «Io sono dentro al caldo e tu fuori con la neve, va bene? Dici sempre che hai caldo, adesso stai al fresco».

Michelle Hunziker in Svizzera

Michelle Hunziker è una conduttrice molto apprezzata oltre che in Italia anche in Svizzera, suo Paese natale. Succede spesso che la conduttrice lavori oltralpe e, infatti a volte, pubblica sul proprio profilo Instagram storie o post che fanno riferimento anche ai suoi progetti esteri.

