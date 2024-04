Michelle Hunziker: «Oggi zero voglia di allenarmi in palestra, ecco cos'avrei preferito fare»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha sempre detto che per lei lo sport è come una cura, sia per la mente che per il corpo. Proprio per questo, la conduttrice svizzera si allena quasi ogni giorno e, infatti, i risultati nel suo fisico tonico e scolpito si vedono. Non solo. Michelle è anche molto felice quando finisce le sue sessioni di allenamento. A volte, però, la palestra potrebbe pesare un po' e così è capitato anche oggi che è una bellissima giornata: la nonna di Cesare avrebbe preferito farsi una bella passeggiata o anche andare al mare e camminare sulla spiaggia con il rumore delle onde in sottofondo.

L'allenamento di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha postato due storie sul proprio profilo Instagram in cui indossa il suo kimono bianco con la cintura blu.

Nel secondo video, infatti, Michelle mostra ai suoi fan il suo allenamento di karate: concentrazione al massimo e disciplina anche.

Michelle e lo sport

Per Michelle Hunziker lo sport è semplicemente vita, la fa stare bene e ama come si sente dopo un allenamento. Nella sua intervista al podcast BSMT, la conduttrice aveva detto: «Io ho sempre fatto sport. Quando ero più giovane, amavo quello outdoor, poi, però, ho cominciato a sentire i colpi d'aria, caldo e freddo e, quindi, ho cominciato ad andare in palestra, per non parlare poi del fatto che io ami il karate che mi ha insegnato tantissimo».

