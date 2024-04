Decreto primo maggio: 100 euro in più in busta a gennaio, sgravi per assumere donne e giovani. I provvedimenti del governo

È stato già ribattezzato Decreto Primo maggio perché verrà approvato alla viglia della Festa dei lavoratori e riguarderà salari e occupazione. Ieri nell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi la premier ha illustrato le misure che verranno adottate oggi nel Consiglio dei ministri con lo scopo, ha detto Meloni, di «continuare a sostenere la crescita del l'occupazione, ridurre il numero degli inattivi cioè di chi non ha un lavoro e nemmeno lo cerca e aiutare i lavoratori con i redditi più bassi». Ma i sindacati hanno reagito con freddezza, contrariati per la mancanza di una vera e propria trattativa e contestando la presentazione delle misure solo il giorno prima del passaggio in Cdm. La Uil pensionati protesta poi per l'esclusione dei pensionati dal bonus 100 euro. «È profondamente iniquo ed ingiusto» ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale Uilp.