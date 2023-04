Patente, tessera sanitaria ed elettorale sulla App IO (in digitale): ecco cosa cambierà e da quando

Patente, tessera sanitaria e tessera elettorale. Tutte in una app. È la mini rivoluzione a cui sta lavorando il sottosegretario con delega all'Innovazione, Alessio Butti. Andranno tutte nell'app Io, diventata "celebre" durante la pandemia perché lì si poteva scaricare il green pass.



«Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del Portafoglio digitale dell' App Io - ha spiegato Butti -. La patente digitale, con una rappresentazione certificata della patente, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la tessera sanitaria digitale, con la rappresentazione certificata della tessera sanitaria con valore legale; il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale».