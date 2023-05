Il Reddito di cittadinanza resta per tutto il 2023: salta il limite dei 7 mesi per i non occupabili

di Redazione web

Prima dell'entrata in vigore dell'assegno di inclusione il primo gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili il reddito di cittadinanza continuerà ad esistere fino alla fine del 2023, senza il limite delle sette mensilità introdotto della legge di bilancio. È quanto prevede la bozza del decreto lavoro che modifica i due commi della legge di bilancio di quest'anno che hanno introdotto il limite.

Per chi vale la deroga

La deroga vale solo per i nuclei familiari con disabili, minorenni o con over 60. Prima della scadenza dei sette mesi, i nuclei dovranno però essere presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

