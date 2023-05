Decreto lavoro, le misure: dai contratti a termine a cuneo, voucher e bollette. Tutte le novità punto per punto

Il taglio del cuneo fiscale fino a 7 punti per i redditi più bassi da luglio a dicembre e bonus aziendali, compresi i rimborsi per le bollette, non tassati fino ai 3 mila per i lavoratori con figli. L'esordio dell'Assegno di inclusione da gennaio 2024 per le famiglie con disabili, minori o ultra-sessantenni e dello Strumento di attivazione al lavoro da settembre prossimo per gli occupabili. Ma anche una maggiore flessibilità per i contratti a termine e un tetto più alto ai voucher per congressi, fiere e parchi divertimento. Ecco i punti del decreto sul lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il primo maggio.

Il Reddito di cittadinanza resta per tutto il 2023: salta il limite dei 7 mesi per i non occupabili

