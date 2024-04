« I miei figli di 6, 8 e 9 anni devono pagare l'affitto, le bollette e contribuire alla spesa ogni mese: così li rendo responsabili fin da piccoli»

di Hylia Rossi

Educare i propri figli non vuol dire semplicemente insegnare a dire "grazie" o "prego", ma dare loro la possibilità e i mezzi per vivere nel miglior modo possibile e raggiungere la felicità, qualsiasi sia il significato che attribuiranno alla parola nel corso della loro esistenza.

Sebbene si dica spesso che i soldi non fanno la felicità, sono molte le persone che riconoscono l'importanza di avere una certa stabilità economica, sia crescendo che in età adulta, così come i benefici che comporta. Per questo motivo, cercano di insegnare ai più piccoli a gestire il denaro in maniera efficace.

Da qui la decisione, per esempio, di dare una paghetta settimanale o mensile anziché assecondare di volta in volta le richieste dei bambini, oppure la scelta di remunerarli nel caso in cui svolgano un certo "lavoro", come le faccende domestiche. Samantha è una mamma che è andata ancora oltre e fa pagare ai suoi figli (tutti e tre sotto i dieci anni) l'affitto, le bollette e la spesa.

Responsabili coi soldi sin da piccoli

Il desiderio di Samantha Bird è di insegnare ai suoi tre figli (sei, otto e nove anni) a essere responsabili col proprio denaro e, per questo motivo, fa loro pagare l'affitto, le bollette e una parte della spesa.

«Ogni settimana ricevono 6 dollari. Il primo di ogni mese gli chiediamo un dollaro per l'affitto - spiega Samantha -, un dollaro per la loro parte di spesa e un dollaro per le bollette. Loro tengono sotto controllo ciò che spendono e lo scrivono, insieme ad altri vari ed eventuali acquisti, nell'apposito registro, nella sezione adatta». L'obiettivo dei genitori è quello di renderli responsabili finanziariamente in un «ambiente sicuro». Molti utenti hanno commentato il video esprimendo la loro approvazione per il metodo utilizzato da Samantha e affermano di aver avuto problemi da adulti proprio perché non hanno mai ricevuto un'educazione in questo ambito.

Qualcun altro sottolinea che sarebbe necessario capire come pagare le tasse e occuparsi delle proprie finanze anziché calcolare l'area di un parallelepipedo, dimenticando però che il metodo di Samantha non dà nessuna informazione in proposito e si limita a richiedere una cifra indicativa e sempre uguale ogni mese. Infine, un utente commenta e mette in guardia: «Sono troppo giovani, c'è la possibilità che sviluppino un'ossessione nei confronti del denaro e potrebbe renderli perennemente ansiosi. Parlo per esperienza». E un altro aggiunge: «A quell'età non dovrebbero avere preoccupazioni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 16:12

