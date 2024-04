Teresanna Pugliese incinta per la seconda volta: «È arrivato tutto dopo 9 anni ma ho rischiato di perdere il feto». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

«Scusatemi se ci ho messo un po’ prima di parlare ma ripercorrere tutto attraverso un racconto non è facile». Così Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e donne ha scelto di iniziare a parlare della sua seconda gravidanza, dopo la nascita del primo figlio Francesco. L'ex tronista, infatti, è in attesa del secondo bebè da Giovanni Gentile e sta affrontando con gioia la gravidanza nonostante alcune «difficoltà iniziali». «C'è ancora una parte di me che non riesce a guarire e che ha ancora paura».

La gravidanza difficile

«La mia gravidanza è arrivata dopo nove anni – ha spiegato Pugliese –. Tutto è successo a gennaio con un ritardo. Non avevo aspettative, ho fatto il test il giorno dopo con una tale sufficienza. Invece si è colorato subito. Sono rimasta immobile per qualche secondo e poi ho provato un mix di emozioni e pensieri. Volevo fare una sorpresa a Giovanni e quindi ho nascosto il test. Ho avuto a che fare con tantissimi medici durante questo periodo. Dopo aver fatto la Beta ho scoperto che i valori erano altissimi. Il medico si è subito spaventato e voleva operarmi d'urgenza perché ha avuto il sospetto che fosse una gravidanza extrauterina. Per me è iniziato l'inferno. Mia madre mi ha così consigliato di fare riferimento ad un secondo medico per avere un altro parere». Poi i consulti con altri professionisti. «Un secondo medico ha sostenuto che non era una gravidanza extrauterina ma comunque c'era qualcosa che non andava perché "la camera gestazionale era deforme". Dopo qualche giorno ho avuto anche delle perdite e lui mi disse che c'era un aborto in corso»​, ha rivelato la donna, che ha spiegato di aver rischiato di essere operata d'urgenza e di dover prendere la pillola. E così interromprere la gravidanza.

La paura e il miracolo

«La mia famiglia mi ha consigliato quindi nei giorni successivi di fare un bagno caldo ma io ero incollata al divano perché pensavo a quello che poi poteva succedere». L'attesa e il dramma. Poi la luce e quello che definisce un "miracolo": «Dopo qualche giorno ho fatto un'altra visita dal medico numero tre: «Mentre ero in lacrime, il dottore mi ha detto che "probabilmente" si trattava di una gravidanza gemellare.

«Non so cosa sia successo realmente, però condanno il modo in cui mi è stata data una diagnosi con sicurezza. Io per fortuna non ho mollato mai per fortuna ed ho insistito. Se non ci avessi creduto non aspetterei questo secondo figlio o figlia», ha concluso Pugliese.

