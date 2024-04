Uomini e Donne, Teresanna Pugliese incinta: «Sono al quinto mese, ecco perché non ho detto nulla»

di Cristina Siciliano

Teresanna Pugliese nei giorni scorsi ha annunciato attraverso un post Instagram di essere incinta per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e donne, già mamma del piccolo Francesco, nato nel 2015 dall'amore con Giovanni Gentile, sta vivendo a pieno questa gravidanza nonostante alcune «difficoltà iniziali». Proprio nelle ultime ore l'ex tronista ha quindi voluto raccontare ai suoi follower come sono andate realmente le cose e il motivo per il quale ha scelto di non rendere pubblico l'annuncio della sua gravidanza già nei primi mesi.

Le parole di Teresanna Pugliese

«Sono incinta di cinque mesi - ha spiegato Teresanna Pugliese -.

«Durante il periodo di Natale io e mio figlio Francesco guardammo il film Wonder. Francy mi disse "anche io esprimerò un desiderio per avere un fratellino" - ha continuato Teresanna in lacrime -. In quel momento io mi pietrificai. Ci furono dei sensi di colpa ed andai in difficoltà. Passato un mese io ho scoperto di essere incinta. Quel desiderio di Francesco ha funzionato».

