«Pago le vacanze, l'auto e la spesa a mio marito mentre lui spende tutto per i suoi figli (adulti). Ora vuole anche la comunione dei beni»

Amore e soldi sono due concetti tanto lontani da stridere non appena si provi ad avvicinarli, e gli esempi sono sempre numerosi. Tra questi c'è una donna di sessant'anni che, dopo aver perso suo marito tempo prima, ha deciso di dare una seconda possibilità al matrimonio e ha sposato John, di 62 anni. Entrambi avevano già avuto figli con i partner precedenti, ormai tutti adulti.

Essere adulti, tuttavia, non vuol dire necessariamente essere autosufficienti dal punto di vista economico. In effetti, il figlio 31enne di John e la figlia 25enne, secondo quanto racconta la donna a Marketwatch, «non hanno preso scelte di vita proprio ottime e sono dipendenti dal padre per il supporto economico».

Questo supporto non è particolarmente apprezzato da sua moglie, che si occupa di provvedere a tutte le altre spese, sia le proprie che quelle di John. Da qui, infiniti litigi tra i due. La situazione, poi, si è fatta ancora più complicata: lui ha chiesto la comunione dei beni.

Questioni di soldi

Nonostante i litigi per questioni finanziarie, entrambi i coniugi sembrano piuttosto benestanti. Secondo quanto scrive la donna, infatti, lei ha circa 5 milioni di dollari in investimenti, e lui 1.2 milioni dopo che la ex moglie ha ottenuto gran parte del suo patrimonio. Gli attriti tra i due sono stati scatenati dalla tendenza dell'uomo a provvedere per due dei suoi figli, uno di 31 e una di 25, che non se la passano particolarmente bene dal punto di vista economico.

«Suo figlio 31enne - scrive la donna - ha 4 bambini con la "partner".

Prima del matrimonio, i due erano d'accordo sul fatto che lui si sarebbe occupato delle sue spese, vale a dire la carta di credito, la macchina e due case di sua proprietà, mentre lei avrebbe pagato tutto ciò che riguarda il tempo libero, le vacanze e il cibo, dato che ha più risorse. Per il resto, «ci siamo detti che avremmo raggiunto un compromesso e ci saremmo incontrati a metà strada. Beh... non sta funzionando».

Il problema, secondo la donna, sono i soldi spesi per i figli: «Quando John visita i figli che hanno avuto successo, diverse volte all'anno, paga per tutti i pasti fuori casa e fa la spesa. A volte sono migliaia di dollari. L'assegno della pensione va direttamente ai figli più giovani. Alla fine, lui vive con circa 2mila dollari al mese, e io devo pagare per tutto il resto. Litighiamo sempre a causa delle nostre finanze».

A quanto pare, John vorrebbe che lei fosse più elastica e generosa: «Pensa che dovremmo fare la comunione dei beni, ma io gli ho risposto che quando ci siamo sposati non l'ho fatto con l'intenzione di supportare i suoi figli economicamente. Qualsiasi cosa io dica viene presa nel modo sbagliato e c'è sempre più risentimento da parte sua. Dice che non amo i suoi figli e sono egoista. Cosa faccio? Sono davvero poco altruista?».

