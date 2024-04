«Da senzatetto a milionaria a 35 anni: ora insegno ai miei figli a risparmiare e gestire i soldi come ho fatto io»

di Redazione Web

La vita non fornisce le stesse occasioni a tutti quanti. C'è chi nasce in un ambiente agiato, col cibo servito sempre caldo in tavola, un percorso educativo già pianificato e la possibilità di viaggiare per il mondo con comodità. C'è poi chi spera in un piatto pieno tutti i giorni ma non ne ha la certezza, non può permettersi i libri di testo e le scuole prestigiose e può viaggiare soltanto con la fantasia.

Al di là di quale sia il nostro punto di partenza e le difficoltà che si incontrano lungo il percorso, ogni esperienza e ostacolo diventerà parte di noi e si trasforma inevitabilmente in un momento di apprendimento. Per Stephanie Mearse è stato proprio così: a 7 anni non aveva una casa e viveva con la famiglia per strada, mentre a 35 è diventata milionaria.

Ora che ha due figli, la donna ha deciso di usare ciò che quella vita le ha insegnato e passare loro le sue conoscenze riguardo il risparmio e la gestione dei soldi in modo da renderli più consapevoli e stabili dal punto di vista finanziario.

L'esperienza di Stephanie

«Quando avevo 7 anni - racconta la donna su BusinessInsider - non avevo una casa. Io e mia sorella di 5 anni vivevamo in strada, insieme ai miei genitori, e tutto ciò che volevo era un posto caldo e asciutto dove dormire la notte. Un giorno ho chiamato mia nonna, e lei è venuta a prendere me e mia sorella. Siamo state adottate da zio e zia, e loro ci hanno dato la possibilità di avere una vita più sicura».

Alla fine, la piccola Stephanie aveva un tetto sopra la testa, ma la rimaneva un desiderio: «Volevo avere dei soldi. Pensavo che avrebbe risolto tanti dei miei problemi, e questa determinazione è rimasta con me durante l'adolescenza e quando sono diventata un'adulta. Volevo poter fare ciò che desideravo, viaggiare, comprare casa, guidare una bella macchina, senza il limite di non avere abbastanza denaro».

Questo obiettivo così chiaro ha dato forma alla sua vita e l'ha spinta a studiare finanza: «Sapevo che in questo ambito avrei potuto fare tanti soldi, aiutare gli altri e mettere da parte per la pensione».

Quando è nato Vincent, Stephanie ha cominciato a pensare seriamente a che tipo di futuro avrebbe voluto dargli: «Ho capito che avrei aiutato i miei bambini a vivere la vita nella sua pienezza e avrei mostrato loro come avere successo dal punto di vista economico. Volevo che fossero motivati, non viziati». Per questo, la lezione più importante è organizzare le spese, il budgeting: «Non importa quanti soldi si abbiano, il budgeting è quello che ti fa avere successo. Non solo ti dà disciplina, ma ti aiuta ad assicurarti che i risparmi, le spese e gli investimenti siano bilanciati».

L'insegnamento ai figli

Per questo motivo, Stephanie mostra sempre il bilancio ai figli e aiuta Vincent a creare un suo modello di budget: «Poi, parlo con la sorellina di 8 anni e le spiego cos'è il budget e perché è così importante. Prima di compiere 18 anni, sapranno come pagare l'affitto e gestire un conto corrente, ma anche cosa sono le azioni, i titoli di tato, gli investimenti e altri concetti che molti adulti non comprendono».

Entrambi i suoi figli guadagnano soldi attraverso i lavori in casa: «Se vogliono fare una grossa spesa, come il computer da gaming da 1.500 dollari che ha comprato recentemente Vincent, allora devono saper gestire i propri soldi e metterli da parte per fare l'acquisto. Ovviamente io e mio marito potremmo permetterci di spendere quella cifra, ma abbiamo aspettato che Vincent raggiungesse la metà del prezzo e lo abbiamo aiutato a comprarlo. Il fatto che abbia contribuito all'acquisto fa sì che se ne prenda cura in maniera incredibile».

Stephanie è contenta di poter dare ai suoi figli ciò che lei non ha avuto: «Pagheremo per la loro istruzione, anche se ci aspettiamo che richieda una borsa di studio. Sono estasiata all'idea di poter offrire loro la vita che io vedevo solo in televisione. Ma il regalo più grande che posso fargli è la motivazione e la spinta, non fargli credere che tutto è dovuto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA