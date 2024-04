«Mollo la vita da milionario», youtuber prova a guadagnare 1 milione di dollari in un anno: dopo mesi interrompe la sfida e fallisce

di Redazione web

Uno youtuber si è trasformato in un senzatetto. Il motivo? Dimostrare che poteva guadagnare 1 milione di dollari (802.000 sterline) in 12 mesi. Il risultato è stato deludente: ha dovuto annullare in anticipo l'esperimento sociale, con due mesi d'anticipo, perch ènon ce la faceva più a reggere la pressione. Il nome del protagonista di questa storia è il milionario Mike Black. Il suo «progetto» aveva persino un nome: Million Dollar Comeback.

L'esperimento sociale

Lo youtuber ha mollato tutto: il suo lavoro, la sua vita e i suoi cari per vivere una nuova esperienza in cerca di soldi. Ha persino svuotatao il suo conto in banca. Mike ha documentato il suo viaggio su Youtube, ma ad un certo punto ha caricato un video dal titolo «Sto terminando il progetto in anticipo». Ai suoi follower ha detto che «era la cosa giusta da fare». Lo youtuber ha spiegato che la sua salute mentale è peggiorata così tanto da chiedere l'aiuto del medico». Ma Mike ha comunque portato a casa un ottimo risultato. Lo youtuber è riuscit oa guadagnare ben 65mila dollari, circa 60mila euro.

Come ha iniziato a guadagnare

Mike ha guadagnato i suoi primi $ 300 (£ 242) vendendo mobili online. Mike ha intrapreso questa sfida per dimostrare il potenziale di costruire una fortuna attraverso il duro lavoro. «Conoscevo molte persone che hanno perso tutto durante la pandemia e sono diventate davvero depresse. Avevo persino un amico che ha perso un'attività da 10 milioni di dollari da un giorno all'altro», ha detto Mike in un video su YouTube. Mike è stato costretto a interrompere il progetto a metà strada. «Ho ufficialmente deciso di terminare anticipatamente il progetto», ha annunciato.

La sfida

La «Million Dollar Comeback Challenge» di Mike prevedeva che lui costruisse una nuova attività e la portasse a una valutazione di un milione di dollari.

Nel giro di cinque giorni, il suo impegno nel lanciare mobili ha generato abbastanza soldi per un computer, ha riferito il Mirror. Poi ha trovato un appartamento e ottenuto un ruolo di social media manager entro tre mesi. Ma le sue ambizioni andavano oltre l'occupazione e lanciò il suo marchio di caffè. «Guarda dove siamo in questo momento. Non stiamo guadagnando milioni di dollari, ma guarda vivrò potenzialmente in una casa senza dover pagare l'affitto. Sto ricevendo chiamate da grandi aziende tecnologiche. Tre mesi fa ero un senzatetto!».

Il fallimento

Il progetto ha preso una svolta personale il giorno 138, quando Mike ha saputo che suo padre aveva un cancro al colon. «La salute e la famiglia vengono prima di tutto», ha dichiarato, dando priorità ai suoi cari e concludendo la sfida a 60 giorni dalla fine. L'esperienza di Mike ha offerto una lezione preziosa: «Dovremmo sempre ricordarci di aiutare chi è nel bisogno perché potrebbe essere l'opportunità di cui ha bisogno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA