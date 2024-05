Francesco Totti, nuovo viaggio in Cina con Noemi Bocchi. L'indiscrezione: «È pronto a lasciare l'Italia». Cosa c'è nel futuro del Pupone La coppia è volata in Cina per le ultime tappe del tour internazionale







di Dajana Mrruku Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati prima in Australia, poi in Cina per alcuni appuntamenti di lavoro e il tour internazionale dell'ex Capitano della Roma. Tra un incontro con i fan e una riunione di lavoro, Totti e Bocchi si sono goduti la dolce fuga d'amore tra i koala australiani e gli spettacoli pirotecnici cinesi che li hanno lasciati senza parole. Mentre la coppia condivide sui social alcuni dei momenti più belli di queste esperienze estere, le indiscrezioni su un possibile trasferimento di Francesco Totti all'estero si fanno sempre più insistenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi (@noemib_8) L'indiscrezione Secondo quello che riporta il settimanale Chi, «A Sydney, Francesco Totti ha avuto una riunione con il partner della Camera di commercio italiano e nella sua agenda potrebbe aggiungersi anche l'incontro con l'allenatore della nazionale australiana. «Questo viaggio - aggiunge sempre Chi - è stato anche l'occasione per prendersi una vacanza da solo con Noemi e pianificare con lei un futuro che ormai si delinea sempre più chiaramente». Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 20:17

