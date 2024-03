Milionario ha una villa di lusso in cima a un grattacielo: «Giardino, piscina e un eliporto». Ma non può viverci: ecco perché

di Redazione web

Spesso i super ricchi tendono a mettere in mostra il loro sterminato portafoglio facendosi costruire delle case decisamente stravaganti, ma questa volta Vijay Mallya ha esagerato. L'imprenditore indiano, infatti, ha deciso di far realizzare la propria villa a circa 120 metri di altezza, in cima a un elegante grattacielo di 33 piani a Bangalore, in India. Una posizione così insolita non ha costretto il proprietario a rinunciare al lusso: la “villa nel cielo”, infatti, è di quasi 4000 metri quadrati, su due piani, dotata di un eliporto, giardini, una piscina a sfioro e una terrazza panoramica. Il magnate, però, potrebbe non riuscire mai ad abitare nella sua sfarzosa casa volante.

La costruzione

Irfan Razac, presidente della Prestige Estates Projects, tra le società che hanno contribuito alla costruzione della torre, ha dichiarato: «È stata una sfida costruire la villa su un'enorme trave a sbalzo a quell'altezza, ma è stato fatto tutto in sicurezza, così come era stato concepito in origine». La casa ha un valore stimato di 20 milioni di dollari. La villa, completamente separata dagli appartamenti sottostanti, è stata edificata per Vijay Mallya, importante uomo d'affari indiano che ha fatto fortuna nel settore delle bevande alcoliche con il famoso marchio Kingfisher.

I problemi del magnate

Brutte notizie per Vijay Mallya, che infatti potrebbe non riuscire mai a vivere nella sua villa. Il magnate, conosciuto in tutta l'India per il suo stile di vita decisamente opulento, nel marzo 2016 è fuggito dal paese in seguito a un accusa di frode per oltre 1 miliardo di dollari, rifugiandosi nel Regno Unito.

L'India ha richiesto più volte l'estradizione del miliardario e anche negli scorsi mesi hanno avuto luogo diversi incontri diplomatici per discutere della sua situazione. Nel caso in cui Mallya dovesse tornare in India, è probabile che la sua residenza sarà il carcere, una prospettiva molto diversa rispetto alla villa dei sogni che si è fatto costruire.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 16:18

