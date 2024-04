«Siete come i nazisti», urla e insulti dei filopalestinesi al passaggio della Brigata ebraica al corteo del 25 Aprile a Milano. La polizia è invece intervenuta per dividere alcuni manifestanti che erano venuti in contatto. «Dal Donbass alla Palestina, liberazione dalla Nato assassina», lo striscione esposto dagli attivisti al passaggio dello spezzone della comunità ebraica. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 16:14

