Scende dall'auto e spara tre colpi di pistola a un uomo fuori da un bar: ferite alle gambe e alle mani, panico in strada

Un uomo è stato ferito con diversi colpi di pistola alle gambe a una mano a Misterbianco, nel Catanese. La sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Giacomo Matteotti. Attimi di paura tra le persone fuori a locale. Allertate subito le forze dell'ordine e i soccorsi per l'uomo ferito alla gamba. Il gambi zzato è un imbianchino sulla cinquantina.

I due si conoscevano: sembra che alla base del ferimento ci sia un’accesa discussione degenerata qualche mese fa e vecchi rancori.

Cosa è successo

Secondo le prime testimonianze, raccolte dai carabinieri di Misterbianco e del comando provinciale di Catania, a sparare sarebbe stato un uomo arrivato a bordo di un'auto, forse guidata da un'altra persona, che è sceso dalla vettura ha affiancato la vittima e gli ha esploso contro almeno tre colpi di pistola. Poi sarebbe andato via con la stessa auto. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato con un'ambulanza in ospedale. La vittima non è in pericolo di vita.



La sparatoria al momento non sembrerebbe essere maturata in ambito della criminalità organizzata. Indagano i Carabinieri. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 19:07

