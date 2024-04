Antonella Clerici, Daniela Martani furiosa: «Ma hai mai provato un vegano a letto?»

di Cristina Siciliano

Dopo l'intervista a Belve di Antonella Clerici, Daniela Martani ha voluto esporre la sua opinione in merito ad una frase pronunciata dalla conduttrice sugli uomini vegani. Durante l'intervista, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha infatti dichiarato a Francesca Fagnani che gli uomini vegani sono «noiosi a letto». Di conseguenza, Daniela Martani, da sempre animalista e da molti anni vegana, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories ed voluto raccontare ai suoi follower la sua esperienza.

Il pensiero di Daniela Martani

«Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili - ha spiegato Daniela Martani nelle sue Instagram stories -. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io sì e ti racconto la mia esperienza.

«Io non parlo mai delle mie passioni perché in realtà io non lo faccio senza sentimento, quindi mi interessa poco, però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva - ha continuato Daniela -. Ti assicuro che le misure erano perfette. Mi ha fatto vedere le stelle. I vegani non sono noiosi affatto, i vegani sono molto virili, i vegani funzionano molto meglio perché l’alimentazione aiuta a far circolare il sangue in maniera ottimale e quindi arriva perfetto anche lì dove deve arrivare. Hai capito Antonella cosa voglio dire?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 17:18

