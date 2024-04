Antonella Clerici invita Ligabue dopo il sugo-gate: «Gli credo. Porta il vino e io ti preparo il sugo»

di Redazione web

«Ieri è andato in onda Belve e abbiamo parlato di un po' di cose, ho fatto il nome del cantante del sugo-gate». Sulle note di Lambrusco e pop corn di Liga, Antonella Clerici apre la nuova puntata oggi, mercoledì 24 aprile, di È sempre mezzogiorno. «Ho detto che quel cantante che non volle venire a Sanremo perché disse che io “so di sugo” era Ligabue - prosegue la Clerici - lui ha detto poco dopo sui social che non era lui, la verità probabilmente non la si saprà mai, ma io ti faccio una proposta».

Clerici e la proposta a Ligabue dopo il sugo-gate

Così la conduttrice piuttosto che chiuderla con una "stretta di mano" rilancia: «Tu vieni con il Lambrusco e io ti metto su il sugo, quindi ti aspettiamo a Mezzogiorno quando vuoi e finisce qui, cioè finisce quando tu vieni». Pace fatta con un Lambrusco e un piatto di spaghetti? Per saperlo dovremo aspettare la replica di Ligabue che probabilmente avverrà sui social, oppure direttamente in trasmissione da Antonella Clerici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA