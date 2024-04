Ligabue risponde ad Antonella Clerici: «No a Sanremo perché "sapevi di sugo"? Non è vero, è una roba troppo assurda»

Ligabue risponde e smentisce la versione di Antonella Clerici dopo averlo "accusato", a Belve, di aver rinunciato ad andare a Sanremo perché la conduttrice «sa troppo di sugo». Tramite i social, il cantante ha deciso di chiarire la questione e ha pubblicato un video in cui dichiara: «Cara la mia Antonella, no. Non ho mai detto che tu sappia di sugo, e scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato, per il motivo che Sanremo a me mette molta tensione, e preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. L'unica ragione è quella».

Le parole di Ligabue

«Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere - aggiunge il musicista -, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque, ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, perciò accetto le tue scuse e ti abbraccio», conclude Ligabue.

