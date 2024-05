Michelle Hunziker prepara la cena per Sole e Celeste in compagnia di Fausto Leali: «I love you»

di Redazione web

Michelle Hunziker ama condividere la sua quotidianità con i suoi follower e, quindi, durante il giorno posta spesso storie in cui si allena, trascorre del tempo insieme alle sue figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi oppure con i suoi tre cagnolini. Poco fa, la conduttrice svizzera ha pubblicato un video davanti ai fornelli: sta preparando la cena per le sue bambine e lo sta facendo "in compagnia" di Fausto Leali.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Coda di cavallo bassa, t-shirt bianca, poco make-up e mestolo in mano. Si presenta così Michelle Hunziker nelle sue ultime storie Instagram in cui è davanti ai fornelli di casa sua e controlla che la cena non si bruci e si cucini al meglio. La conduttrice svizzera sta cucinando con un sottofondo speciale, uno dei brani che ha fatto la storia della musica italiana: Ti lascerò di Fausto Leali che duetta con Anna Oxa. Michelle canta le parole della canzone e, poi, muove anche qualche passo di danza.

Michelle Hunziker mamma

Michelle Hunziker è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha anche parlato della gioia di essere mamma: «Quando sono diventata mamma ero contentissima ed ero pronta a dare la priorità ad Aurora ma comunque anche di continuare a lavorare. Aurora e le mie figlie sono sempre state l'incentivo per fare meglio. Quando arrivano le opportunità le valuti in base a tuo figlio. Mia figlia dice che io sono un generale ma lei è uguale con Cesare. Mia mamma quando andavo in discoteca la mattina camminava con i tacchi per svegliarmi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 22:25

