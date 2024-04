Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Generations vince senza sprazzi. Terra Amara un miracolo sindacale. Inizia l'estate?

Serata piuttosto fiacca quella di venerdì sera 12 aprile in televisione, dal profumo quasi estivo a causa di una programmazione ridotta all'osso. L'unico esordio (forse) degno di nota è The Voice Generations su Rai 1. Il programma in due puntate condotto da Antonella Clerici convince il pubblico e vince la serata. Abbastanza atteso il dato delle repliche di Terra Amara, la popolarissima soap opera turca che si conferma con un buon dato, ma senza brillare più di Quarto Grado.

Ecco i top e i flop televisivi di venerdì 12 aprile di Leggo.