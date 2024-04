Antonella Clerici: «Ligabue disse che "sapevo di sugo", rifiutò il mio Sanremo». Scoppia il caso

di Cristina Siciliano

Con la sua cascata di riccioli biondi e il sorriso aperto, Antonella Clerici, ospite di Francesca Fagnani, durante l'intervista a Belve ha rivelato «cosa la fa arrabbiare» nella vita. «Quando mi dicono che so troppo di sugo - ha spiegato alla conduttrice -. Molti cantanti non sono venuti al mio Festival di Sanremo per una sorta di pregiudizio. E uno disse: "Sa troppo di sugo". Me l'hanno riferito e non so se è vero ma se è così, mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione». Dopo il sugogate svelato dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno, la risposta del cantante non è tardata ad arrivare nelle sue Instagram stories.

La risposta di Ligabue

«Cara la mia Antonella, no, io non ho mai detto che tu sappia di sugo - ha sottolineato Ligabue nelle sue Instagram stories -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 08:40

