Sanremo 2025, Carlo Conti e Alessandro Cattelan verso la conduzione insieme? La gag fa sorgere il dubbio

Continua il toto nomi per la nuova conduzione di Sanremo 2025. Dopo l'addio di Amadeus alla Rai, l'idea di un ritorno viene completamente scartato, almeno per quattro anni, ovvero la durata del contratto firmato con Discovery, mentre il nome di Carlo Conti si fa sempre più insistente e non solo il suo. Durante l'ultimo appuntamento di "I migliori anni", il conduttore si è visto protagonista di una gag molto interessante insieme ad Alessandro Cattelan che ha fatto discutere online.

La gag tra Conti e Cattelan

Durante l'ultimo appuntamento con "I migliori anni", Carlo Conti e Alessandro Cattelan sono stati protagonisti di una gag molto divertente.

La chimica tra i due è chiara e poco prima di andare via, Cattelan ha chiesto a Conti di aprire le braccia verso il pubblico, simulando una presentazione di qualcuno, mentre lui gli era accanto, sorridente. Carlo ha seguito gli ordini, per poi girarsi confuso verso Alessandro che, sorridendo dice: «Volevo vedere come stavamo insieme in video!» e scappa, lasciando tutti senza parole.

Che i due stiano pensando alla conduzione di Sanremo 2025 insieme? O si è trattato di una semplice gag? Su X il pubblico ha iniziato già a sognare la nuova edizione, mentre Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Amadeus, sta per affrontare l'Eurovision dove rappresenterà l'Italia.

