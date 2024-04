Affari tuoi, Amadeus si commuove a fine puntata: non era mai successo prima. La reazione del pubblico: «Ci mancherai!»

È un periodo un po' particolare per Amadeus, pronto a lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza e non è facile nemmeno per il pubblico salutarlo, soprattutto alla conduzione di uno dei programmi più amati di sempre: Affari Tuoi, un programma che lo ha visto fare ridere e commuovere i telespettatori e gli stessi concorrenti, che hanno sempre trovato in lui un appoggio e un sostegno.

Nel corso dell'ultima registrazione del programma Affari Tuoi, pare che Amadeus non abbia retto all'emozione e si sia commosso durante la vittoria dei concorrenti Giorgio e Stefania da Genova, che ammontava a 200.000 euro.





La reazione del pubblico

Ecco allora fioccare tanti commenti sulla piattaforma X (Ex Twitter) a riguardo: "Ci mancherai, Amadeus!". "Immenso, Ama.

