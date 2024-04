Affari Tuoi, perché Amadeus indossa sempre la stessa giacca: il motivo speciale e la scelta del blu

di Redazione Web

Affari tuoi è l'appuntamento fisso che Amadeus dà a milioni di italiani ogni sera su Rai1. Il programma dei record, che alla fine di questa edizione passerà a un altro conduttore per il trasferimento di Ama al Nove, va in onda dopo il Tg1 e fa sognare i concorrenti che sperano di vincere 300.000 aprendo il pacco fortunato. Da casa, gli spettatori fanno il tifo per gli sconosciuti associati alle regioni e si interrogano su alcuni dettagli che caratterizzano lo show. Uno di questi riguarda proprio il conduttore. Perché ogni sera indossa sempre la stessa giacca.

Amadeus sempre con lo stesso outfit: il motivo

Il presentatore di Affari tuoi veste sempre uguale, ovvero giacca azzurra, pantaloni blu e camicia bianca: una specie di divisa del programma abbinata al colore dello studio. In camerino ha 4-5 giacche cucite su due modelli diversi che indossa a rotazione, riporta Tv Sorrisi e Canzoni.

Il colore sempre uguale ha invece un motivo speciale: Amadeus è daltonico. «Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti - ha detto in un'intervista - Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare. Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo», ha spiegato.

