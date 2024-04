Affari tuoi, chi è il «Dottore» con cui parla Amadeus al telefono

di Redazione web

Ogni sera, migliaia di spettattori accendono la televisione e si collegano su Rai Uno per guardare la celebre trasmissione «Affari Tuoi»., il celebre game show condotto da Amadeus. Si tratta di uno dei programmi più celebri più seguiti di sempre, avvincente e coinvolgente. Il programma ha un format molto semplice ma intrigante: è prevista l’apertura di 20 pacchi azzurri, ognuno aperto da un rappresentante di ogni regione italiana. Quest’anno la novità assoluta è «la Regione Fortunata»: il Notaio estrae una Regione la quale dovrà essere indovinata dal concorrente. Dall’inizio della trasmissione, solo Yuri è riuscito ad indovinarla, portandosi a casa 50.000 euro.

Il telefono

Con l’arrivo di Amadeus alla guida del programma, il telefono vecchio stile è stato sostituito da uno smartphone ed è stata introdotta una nuova suoneria, diversa rispetto a quella utilizzata nelle precedenti edizioni, che era il classico trillo di un telefono vintage.

Chi è il Dottore

In ogni puntata, il conduttore, oltre al concorrente, si interfaccia con il «Dottore» di cui voce e volto sono ancora oggi un mistero.

L’uomo misterioso dietro al telefono è Pasquale Romano: ex professore di Filosofia a Napoli, ha quasi 60 anni e alle spalle ha una carriera davvero brillante. Ha iniziato a lavorare come giornalista, con Gulliver, rubrica Culturale per il Tg2. Ha scritto numerosi programmi per Alberto Castagna (diventato suo cognato), come Sarà vero, Complotto di Famiglia, Stranamore.

Inoltre ha scritto programmi per la Aran ed Endemol: Al posto tuo, Affari Tuoi, Soliti Ignoti, I Migliori Anni, La Botola, Il Malloppo, Tutto X tutto, e per la LDM, I Raccomandati. Insomma, dietro una voce udita solo al telefono, si nasconde un uomo importantissimo per la televisione italiana.

