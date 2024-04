Amadeus riceve la cittadinanza onoraria: «Qui ho sposato la mia Giovanna». Poi l'annuncio dopo il divorzio dalla Rai

di Cecilia Legardi

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo tornano nei luoghi del matrimonio. La cittadina di Vignale Monferrato (Alessandria) ha conferito ad Amadeus la cittadinanza onoraria, la cerimonia sabato scorso. Intanto si torna a parlare del suo abbandono della Rai, l'approdo a Nove e l'idea di acquistare una casa tra le colline del Monferrato.

Amadeus cittadino onorario di Vignale Monferrato

La consegna delle "chiavi" del borgo di Vignale è avvenuta nel pomeriggio del 20 aprile da parte della sindaca Corona, che è anche un'amica di Amadeus e di sua moglie Giovanna Civitillo. La cerimonia si è aperta con le esibizioni di due ballerine promettenti (Greta Poggi e Isabella Canova) in piazza del Popolo, insieme al coro Gospel guidato da Gianfranco Raffaldi. Amadeus e Giovanna si sono sposati a Vignale Monferrato nel 2009 e la coppia è rimasta affezionata al posto: «Mi sono sposato a Vignale quindici anni fa, quindi c'è un rapporto di affetto, ovviamente, con questo luogo meraviglioso, anche perché c'è stato per Giovanna e me un momento estremamente importante. Abbiamo mantenuto un rapporto, un'amicizia anche con il sindaco Ernesta Corona - continua a raccontare Amadeus - quindi avere la cittadinanza è un grande onore. In tanti anni che mi era stato chiesto, ho detto 'dopo Sanremo, dopo il mio ultimo Sanremo, verrò con grande piacere a Vignale per ricevere questa cosa bellissima».

Rai - Discovery e una casa a Alessandria

Dopo aver annunciato il divorzio dalla Rai, Amadeus ha avuto l'opportunità di rivedere le colline del Monferrato e rivivere le sensazioni del gorno del suo matrimonio con Giovanna. Potrebbe decidere di comprare casa in questa zona del Piemonte come già hanno fatto Giovanni Storti e l'ex calciatore Roberto Bettega? Alla domanda il conduttore risponde: «E chi lo sa? Magari potrebbe anche essere in futuro, vediamo. Per il momento vengo a mangiare, a bere e a godermi il paesaggio. Chissà che un giorno non si riesca a venire più spesso». La coppia ha successivamente brindato al passaggio di Amadeus al canale Nove, sulle orme di Fabio Fazio che, un anno fa, ha portato il suo format televisivo su Discovery con successo. La rivista Chi, in edicola da oggi, ha approfondito la cerimonia di Vignale e la questione Rai - Discovery dedicando la copertina proprio a Amadeus.

