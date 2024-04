Katia Follesa: «Anche io approdo sul Nove, qui sono accoglienti! E Amadeus...»

di Redazione web

Katia Follesa è una delle comiche italiane preferite dal pubblico che si diverte sempre tanto durante le sue apparizioni televisive. Ad esempio, secondo molti telespettatori sarebbe stata il vero punto di forza dell'ultima edizione di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker.

Katia si sta preparando per tornare in televisione (il prossimo 25 aprile) con un nuovo format da lei condotto e intitolato "Comedy Match" nel quale due comici si sfideranno a suon di battute e gag improvvisate. Il programma verrà trasmesso sul Nove, canale che, ultimamente, è sulla bocca di tutti anche per il recente accordo siglato con Amadeus (contratto di quattro anni). Katia, in una recente intervista rilasciata a TvBlog si è espressa anche sul conduttore più chiacchierato del momento.

L'intervista di Katia Follesa

Katia Follesa, nella sua intervista a TvBlog ha raccontato come sarà il suo nuovo show "Comedy Match": «Il pubblico in studio, attraverso un telecomando, decreterà chi è stata la squadra migliore dopo otto match di improvvisazione. Il premio è strampalato, comico. Non è un game, è tutto molto leggero. L’obiettivo è far ridere. Ho partecipato all’ideazione, alla scrittura e alla selezioni degli attori. Prima mi dicevano: "Perché non hai un programma tutto tuo?". Ecco, ora finalmente ce l’ho. Obiettivo di ascolti? Non ce l’ho. Nella mia carriera non mi sono mai posta il tema degli ascolti, se lo avessi fatto non avrei mai più lavorato».

Poi, Katia parla della sua esperienza sul Nove e si esprime anche su Amadeus: «Non sono legata contrattualmente a nessuna rete, ma è vero, anche io adesso approdo su Nove! Mi fa molto piacere che sia arrivato Ama. Nella vita è importante cambiare, credo abbia fatto una scelta giusta. La squadra qui è accogliente, c’è voglia di sperimentare».

Katia Follesa sui social

Katia Follesa non ha conquistato tutti solamente in televisione ma anche sui social.

