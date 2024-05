«Le mie amiche parlano solo di matrimonio e figli, ho deciso di non partire con loro e se la sono presa. Ho sbagliato?»

di Redazione Web

Sposarsi e avere un figlio è un grande cambiamento di vita e quando un gruppo di amici vive la stessa esperienza insieme, è un ottimo modo per creare un legame. Per alcune persone, questi grossi cambiamenti possono prendere il sopravvento sulla loro vita.

Chi è single e non ha intenzione di avere figli può avere difficoltà a relazionarsi con gli amici sposati con bambini, perché ha meno cose in comune con loro. Inoltre, quando non si hanno figli, può diventare straniante sentirsi tartassato da racconti su pannolini e biberon.

Un'utente di Reddit che si fa chiamare Remarkable_Lake410 si è recentemente imbattuta in questo problema con alcune sue amiche. Invece di fingere interesse per la vita da mamma sposata, ha deciso di essere onesta con loro sul motivo che l'ha spinta a non partire più con loro in viaggio.

Il racconto

«Io, una ragazza di 27 anni, faccio parte di un gruppo di otto donne. Siamo amiche da oltre dieci anni, dai tempi della scuola. Ora non viviamo nello stesso posto, ma ci incontriamo un paio di volte all'anno per un fine settimana in un Airbnb. Un weekend all'insegna del buon cibo, dei drink, dell'idromassaggio e del relax», si legge nel post riportato da Upworthy.

«Circa cinque delle mie amiche - continua la 27enne - sono sposate o hanno una relazione di lunga durata. Di queste cinque, due hanno un bambino o sono incinte. Quest'anno vedrò tutte le mie amiche per vari eventi legati a matrimoni e bambini.

A quel punto un'amica l'ha spinta a rivelare il motivo per cui non voleva partecipare alla vacanza e lei ha deciso di essere del tutto sincera: non voleva essere costretta a sentir parlare continuamente di bambini, matrimoni e nozze. «L'ultima volta - ribadisce l'utente - ho ascoltato una delle mie amiche parlare dei suoi piani di allattamento per più di un'ora. Non è incinta e non ci sta neanche provando. Sinceramente? Lo trovo noioso».

Quando la sua amica ha sentito le sue ragioni, si è sentita «molto ferita» e ha avuto l'impressione che alla 27enne non importasse nulla di lei e delle altre amiche. Così la ragazza si è rivolta a Reddit chiedendo agli utenti se fosse nel torto per essere stata onesta e aver saltato il viaggio. Il post ha ricevuto più di 4mila risposte, la maggior parte a suo sostegno.

Le risposte

«In effetti - scrive Dependant_praline_93 nel commento più popolare - sembra che si parli solo di fidanzamenti, matrimoni e bambini. Voi vi fate in quattro per sostenerle costantemente e loro non ricambiano. Non riescono (o non vogliono) relazionarsi con nulla che non abbia a che fare con la loro vita».

Un altro commento continua a dare ragione alla ragazza: «Tutti noi cambiamo quando invecchiamo», si legge. «Ci si allontana da alcuni amici, soprattutto se il loro stile di vita cambia radicalmente (si pensi in particolare alle coppie sposate con figli). Non vorrei spendere dei soldi per passare 3 giorni con un gruppo che ha interessi così diversi. E non credo che sia stato sbagliato essere sinceri quando la tua amica ti ha chiesto il perché del tuo rifiuto di partire».

