Mamma mette vino al posto del latte nel biberon del figlio, bimbo di 4 mesi in coma etilico: è in rianimazione

Un errore che poteva trasformarsi in tragedia. Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall'assunzione di vino. A quanto si apprende ci sarebbe stato un errore nella preparazione di un biberon, e la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere.

È stata la madre del bimbo dopo essersi accorta dell'errore ad accompagnarlo al pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove il piccolo è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda gastrica, per poi essere intubato e trasferito a Bari. Del caso è stata informata anche la procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe acquisire la documentazione medica sull'accaduto.

