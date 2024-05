Michela Lazzaretti perde il controllo dell'auto e finisce nel fiume: morta a 25 anni. Il papà: «Ti darei ogni mio respiro per farti vivere»

di Redazione web

Michela Lazzaretti è morta a soli 25 anni per un drammatico incidente domenica 19 maggio. «Il destino ci ha voluto dividere… sarai sempre la parte migliore della mia vita. Ogni respiro che mi rimarrà, sarà l'aria che avrei voluto darti per vivere», ha scritto, straziato, il padre Giancarlo, candidato a sindaco di Verucchio, su Facebook.

La dinamica dell'incidente

Intorno alle 19.30 Michela e un'amica residente a San Marino viaggiavano a bordo di una Chevrolet Matiz a Savignano sul Rubiocone, tra le frazioni di Fiumicino e Capanni, in provincia di Forlì-Cesena. In via Rubicone l'auto ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro un terrapieno e finire nel fiume. Mentre l'amica, che ha ripostato ferite non gravi, è riuscita a liberarsi e salvarsi la vita uscendo dall'abitacolo, all'arrivo dei soccorsi Michela era ancora intrappolata tra le lamiere e già morta. Per lei non c'è stato nulla da fare. Da chiarire se abbia perso conoscienza a causa dell'impatto e per questo non sia riuscita a sganciare la cintura di sicurezza e mettersi in salvo.

