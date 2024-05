Alessandro Stucovitz è lo scialpinista italiano morto travolto da una valanga in Svizzera: trascinato per centinaia di metri, illeso il compagno Erano in quattro: due sono scesi lungo il percorso di salita, gli altri sciando sul versante settentrionale. Verso mezzogiorno proprio dal versante nord si è staccata una valanga







di Redazione web È Alessandro Stucovitz, 38enne di Milano, esperto discesista estremo, lo scialpinista morto domenica travolto da una valanga durante un'escursionein Svizzera, nel territorio di Pontresina (nel Canton Grigioni, al confine con la provincia di Sondrio). Il 38enne, residente a Milano, il 19 maggio, faceva parte di un gruppo di quattro alpinisti che erano saliti in vetta partendo dalla Diavolezza, raggiungibile in funivia dal fondovalle. Arrivati sulla vetta del Piz Palü, i quattro si sono separati: due sono scesi lungo il percorso di salita, gli altri sciando sul versante settentrionale. Verso mezzogiorno proprio dal versante nord si è staccata una valanga, che ha travolto l'alpinista di Milano. La massa lo ha trascinato per diverse centinaia di metri. Il compagno è rimasto illeso. I soccorritori hanno recuperato il corpo del 38enne. La Procura pubblica e la Polizia Alpina del Cantone stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il 38enne è il terzo scialpinista italiano morto in Svizzera in 24 ore. Sempre ieri infatti una valanga si è staccata sulle Alpi, sul Pigne d'Arolla, cima di 3.787 metri, e ha ucciso due lecchesi di 36 e 49 anni. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 21:49

