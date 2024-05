Aurora Ramazzotti e le critiche al look per la cresima della sorella Sole: «Arrestatemi avanti»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan mentre era in viaggio verso la Sicilia: lei e il compagno Goffredo Cerza, infatti, erano invitati a un matrimonio. Come al solito, l'influencer ha risposto a diverse curiosità, ha fatto sapere come sta e ha toccato vari temi anche quello del look alla recente cresima della sorellina Sole Trussardi. Ecco che cos'ha risposto la figlia di Michelle Hunziker.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nelle sue storie Instagram, ha ripubblicato la domanda di una fan che le ha chiesto: «Perché eri vestita di nero alla cresima di tua sorella? Stonavi con quel colore, hai il fisico per tutto». L'influencer, quindi, ha risposto: «Ma come fate a sapere com'ero vestita? Non ho manco una foto e non ho pubblicato niente. E comunque il mio armadio è composto per il 95% da indumenti neri... Arrestatemi avanti!».

Qualcuno, poi, le ha anche chiesto quante ore dorma a notte e, in modo simpatico, lei ha risposto: «Domanda di riserva?».

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti ha spesso spiegato che, da quando è nato il suo bambino Cesare, i ritmi della sua vita sono completamente cambiati, a cominciare dal sonno che starebbe recuperando un po' solamente adesso.

