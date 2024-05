Elisabetta Gregoraci: «Con Flavio Briatore per soldi? Un pregiudizio che ha pesato tantissimo sulla mia carriera»

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci e le chiacchiere con i suoi follower. La conduttrice televisiva ha un rapporto molto speciale con i suoi fan e da sempre cerca di dedicare un po' del suo tempo a rispondere ad alcune domande che le arrivano spesso nei direct di Instagram. Questa volta, la Gregoraci ha aperto un vero e proprio box domande e, tra queste, un utente le ha chiesto se il pregiudizio della sua ex relazione pesasse ancora molto su di lei. Elisabetta è stata sposata, infatti, con Flavio Briatore, da cui ha avuto suo figlio Nathan Falco. La storia d'amore tra i due si è conclusa già da parecchi anni, ma le voci che insinuavano che il loro rapporto fosse per interesse e non per amore, ha continuato a circolare per molto tempo.

La risposta di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha risposto alla domanda del follower che le chiedeva: «Quanto ti ha pesato nella vita il pregiudizio che stavi con Briatore solo per soldi e non per amore?».

Elisabetta è riuscita a mantenere un ottimo rapporto con Flavio Briatore soprattutto per il figlio Nathan Falco: si è trasferita a Montecarlo in modo che il figlio possa essere vicino al papà e ogni sera cenano insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 08:51

