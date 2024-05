Oroscopo di lunedì 20 maggio, il Sole illumina i Gemelli. Giornata d'amore, lavoro e pensieri. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di lunedì 20 maggio 2024. Inizia l'era dei Gemelli con l'ingresso del Sole nel segno. Un transito importante, che si unisce all'arrivo imminente di Venere (venerdì 24 maggio) e Giove nel segno. Quest'ultimo decisamente importante per tutti i segni mobili e d'aria. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è nel segno della Bilancia.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Lavorare sodo, ma senza stancarsi». Molti segni si impegnano sul lavoro, ma sentono calare le energie. L'unico modo per non uscire dall'ufficio provati, è contare sull'aiuto di colleghi e amici. I segni di fuoco sono ricchi di energia, mentre i segni di terra si dividono tra gli impegni e sentimenti. I segni d'aria e di acqua sono un po' suscettibili a causa della Luna nel segno della Bilancia.

Le previsioni di Leggo per lunedì 20 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.