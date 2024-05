Neonato muore sulla nave da crociera, mamma accusata di omicidio: «Lavorava a bordo, temeva di perdere il posto»

Neonato morto sulla nave da crociera, mamma indagata per omicidio volontario. Lo hanno trovato sul lettino a castello in una cabina, quella assegnata alla madre. Ormai privo di vita, arrotolato in alcuni lenzuoli. Quel bambino era nato da due giorni e ora il suo decesso è diventato un giallo che ha reso triste la navigazione della nave da crociera Silver Whisper mentre domenica incrociava le acque del Tirreno al largo dell'Argentario (Grosseto).

