Riccardo scopre un tumore al cervello a 19 anni e muore in sei mesi. «Si sentiva stanco, poi la diagnosi choc»

di Redazione Web

Riccardo Friggi è morto a causa di un tumore al cervello, che ha spezzato la sua vita in sei mesi. Il ragazzo, di 19 anni, è venuto a mancare tra la notte di mercoledì 15 maggio e giovedì 16. Era una promessa del calcio di Bussolengo, in provincia di Verona, e si impegnava molto per allenare i pulcini della squadra di calcio locale. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, 20 maggio, alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore.

Il tumore scoperto a dicembre

I suoi amici e la sua famiglia lo ricordano come un ragazzo gentile, educato e sempre disponibile ad aiutare gli altri, riporta La Voce di Rovigo.

Ma, a un certo punto, la sua vita inizia a prendere una piega inaspettata. Nell'autunno dello scorso anno, Riccardo inizia ad accusare un po' di stanchezza, tanto da dichiarare ai suoi amici e alla sua famiglia di non voler più allenare i suoi pulcini. La stanchezza inizia a essere invalidante, fino a quando, una notte di dicembre, si sente male. Inizia la corsa all'ospedale e, dopo le visite dei medici, viene scoperto un tumore al cervello. Per il 19enne non c'era più nulla da fare: gli sarebbero rimasti soltanto pochi mesi di vita.

La famiglia Friggi è molto conosciuta a Bussolengo per essersi sempre impegnata nel volontariato. Dopo i funerali, Riccardo sarà cremato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA