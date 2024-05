Stupro di gruppo sulla nave da crociera, una studentessa in gita denuncia tre francesi a Genova: «Attirata in cabina con una scusa» I giovani, che l'avrebbero attirata in cabina con una scusa, invece sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia







di Redazione Web Con una scusa l'avrebbero attirata in cabina sulla nave da crociera, poi avrebbero chiuso la porta e l'avrebbero violentata. È il racconto che una 19enne ha fornito alla polizia per denunciare tre cittadini francesi, arrestati dalla polizia di frontiera al porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti sono avvenuti sabato a bordo di una nave da crociera: la studentessa era in gita scolastica con la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia. Neonato trovato morto su una nave da crociera, la mamma indagata per omicidio: «Aveva partorito a bordo» Attirata con una scusa in cabina e poi abusata I giovani, che l'avrebbero attirata in cabina con una scusa, invece sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia. La ragazza, in stato di choc ha denunciato l'accaduto al comandante che ha chiamato la polizia e la nave è stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini, tra cui l'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 14:52

