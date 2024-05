Chiara Ferragni a Los Angeles ripensa al passato: «Dove tutto è cominciato». Ma non è quello che tutti pensano

di Redazione web

Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno di relax a Los Angeles insieme agli amici di una vita: le influencer Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei e il suo truccatore di fiducia, Manuele Mameli. L'influencer è "di casa" nella città californiana nella quale ha vissuto per un periodo della sua vita.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram dove mostra ai suoi fan diversi outfit indossati in questi giorni. Completino sportivo per la lezione di pilates, abito rosa da sera, completo scozzese che si abbina molto bene ai suoi colori e foto con milkshake e occhiali scuri. La didascalia che accompagna le nuove immagini recita: «Dove tutto è cominciato». Qui è nato il suo blog The Blond Salad, progetto che è stato creato proprio a Los Angeles e che l'ha resa famosissima in tutto il mondo. Ma nel film autobiografico, Chiara racconta che era a Los Angeles quando dall'Italia le arrivò la notizia che un rapper l'aveva citata in una sua canzone: era Fedez e il brano era "Vorrei ma non posto" insieme a J-Ax. A quale delle due cose farà quindi riferimento?

I commenti social

Chiara Ferragni, sotto al suo ultimo post, ha collezionato migliaia di commenti e tanti dei suoi follower si complimentano con lei per la bellezza e l'eleganza.

